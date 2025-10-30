New York: performance negativa per Amazon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dell'e-commerce
, con una flessione del 2,42%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Amazon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,11%, rispetto a +2,26% dell'indice americano
).
L'esame di breve periodo del gigante delle vendite sul web
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 227,5 USD e primo supporto individuato a 223. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 232.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)