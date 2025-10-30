Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 21:00
25.735 -1,47%
Dow Jones 21:01
47.522 -0,23%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: performance negativa per Amazon

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Amazon
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dell'e-commerce, con una flessione del 2,42%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Amazon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,11%, rispetto a +2,26% dell'indice americano).


L'esame di breve periodo del gigante delle vendite sul web classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 227,5 USD e primo supporto individuato a 223. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 232.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
