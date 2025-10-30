Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:25
25.915 -0,79%
Dow Jones 18:25
47.782 +0,32%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: violenta contrazione per FMC Corporation

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per FMC Corporation
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società statunitense di scienze agrarie, che esibisce una perdita secca del 43,46% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di FMC Corporation rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per FMC Corporation, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,11 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 20,36. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```