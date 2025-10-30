Milano 10:10
Parigi: rosso per Credit Agricole

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca francese, che presenta una flessione del 2,40% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Credit Agricole è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Istituto di credito francese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 15,63 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,21 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 15,38.

