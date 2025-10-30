Parigi: rosso per Credit Agricole

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca francese
, che presenta una flessione del 2,40% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Credit Agricole
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Istituto di credito francese
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 15,63 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,21 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 15,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)