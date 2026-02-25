Milano 13:14
Parigi: risultato positivo per Credit Agricole

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca francese, che lievita dell'1,95%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Credit Agricole rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18,95 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,71. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,18.

