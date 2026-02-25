Parigi: risultato positivo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca francese
, che lievita dell'1,95%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Credit Agricole
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18,95 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,71. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)