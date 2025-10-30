Piazza Affari: giornata depressa per Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che tratta con una perdita del 2,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Stellantis
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,69 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,12. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)