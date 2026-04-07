Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis
(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta con una perdita del 2,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stellantis più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Stellantis sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 6,522 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 6,26. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 6,784.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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