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Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 09.35
Composto ribasso per la
casa automobilistica italo-francese-statunitense
, in flessione del 2,04% sui valori precedenti.
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