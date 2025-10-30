Milano 10:12
PIL Francia (QoQ) nel terzo trimestre

Francia, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,5%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,2%).

