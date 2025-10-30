Milano 10:12
42.960 -0,65%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:12
9.705 -0,52%
Francoforte 10:12
24.136 +0,05%

PIL Italia (YoY) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL Italia (YoY) nel terzo trimestre
Italia, PIL nel terzo trimestre su base annuale (YoY) +0,4%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,6%).
