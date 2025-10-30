Milano 11:29
critiche siano rispettose dell'operato magistrati

Economia
Ponte, Corte Conti: valutati solo profili strettamente giuridici delibera Cipess
(Teleborsa) - La Corte dei conti tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, "su profili strettamente giuridici della delibera CIPESS, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del “Ponte sullo stretto”, senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera".

Il rispetto della legittimità - precisa la Corte dei Conti in una nota - "è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti".


Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti "non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati".
