Ponte, Corte Conti: valutati solo profili strettamente giuridici delibera Cipess

(Teleborsa) - La Corte dei conti tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, "su profili strettamente giuridici della delibera CIPESS,
relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del “Ponte sullo stretto”, senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera".
Il rispetto della legittimità - precisa la Corte dei Conti in una nota - "è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti".
Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti "non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati".