Scuola, il disegno di legge scuola paritaria riapre la partita della ricostruzione di carriera

"Oggi parleremo di una battaglia storica dell'Anief
: quella del riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera
". E' quanto afferma Stefano Cavallini, Segretario generale dell'Anief."Si riapre la partita in Parlamento
- prosegue il sindacalista - grazie a una proposta di legge presentata da 20 senatori
e annunciata l'11 febbraio 2026, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 e della sentenza Corte di Giustizia Europea sui ricorsi promossi dall'ufficio legale Anief
".
"Il 24 febbraio sarà presentato in Senato
questo disegno di legge alla presenza del Segretario Generale Anief, con la speranza che questo annoso problema e questa battaglia del sindacato si risolva in modi e tempi consoni. Ovviamente, terremo informato tutto il personale della scuola sull'andamento dell'iter legislativo di questo provvedimento", conclude Cavallini.
"