Scuola, il disegno di legge scuola paritaria riapre la partita della ricostruzione di carriera

"Oggi parleremo di una: quella del riconoscimento del". E' quanto afferma Stefano Cavallini, Segretario generale dell'Anief.- prosegue il sindacalista - grazie a unae annunciata l'11 febbraio 2026, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 e della sentenza Corte di Giustizia Europea sui".questo disegno di legge alla presenza del Segretario Generale Anief, con la speranza che questo annoso problema e questa battaglia del sindacato si risolva in modi e tempi consoni. Ovviamente, terremo informato tutto il personale della scuola sull'andamento dell'iter legislativo di questo provvedimento", conclude Cavallini.