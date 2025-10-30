Milano 14:35
Prezzi consumo Germania (YoY) in ottobre

Prezzi consumo Germania (YoY) in ottobre
Germania, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +2,3%, in calo rispetto al precedente +2,4% (in linea con le stime degli analisti).

