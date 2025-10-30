Milano
Giovedì 30 Ottobre 2025, ore 10.29
Prezzi consumo Spagna (YoY) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 ottobre 2025 - 09.30
Spagna,
Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +3,1%
, in aumento rispetto al precedente +3% (la previsione era +2,9%).
(Foto: jorono / Pixabay)

