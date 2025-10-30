Ue, Scope Ratings: le riforme pesano più delle minacce esterne sui rating sovrani

(Teleborsa) - L’affermazione secondo cui il declino economico e geopolitico dell’Europa sia inevitabile è esagerata. Tuttavia, per invertire la rotta, servirà un deciso cambio di strategia politica. È questa la conclusione del report dielaborato da Alvise Lennkh-Yunus e Brian Marly (Sovereign and Public Sector), secondo cui lepeseranno più dellenel determinare il futurodei paesi UE.Gli, evidenzia l’analisi, dispongono ancora di un ampio margine d’azione per rafforzare la, ridurre ladagli Stati Uniti e quella dalle importazioni cinesi di, oltre a riformare i sistemi di welfare per gestire meglio le pressioni fiscali legate all’invecchiamento della popolazione. L’UE, inoltre, può ancora trarre vantaggio da un profondo completamento del: le barriere interne equivalgono a dazi medi del 40% per i beni e del 100% per i servizi, ben superiori al 15% medio dei dazi statunitensi.Le, ai massimi da decenni, colpiranno in modo disomogeneo i paesi europei: più forte l’impatto in Slovacchia, Polonia e Ungheria, più contenuto in Irlanda grazie all’esenzione sui prodotti farmaceutici. Tuttavia, laprevede un impatto sul PIL europeo compreso tra -0,5 e -0,7 punti percentuali in due anni, molto inferiore alle contrazioni registrate nelle precedenti crisi. La vera priorità, secondo gli analisti, dovrebbe essere il rafforzamento del mercato interno attraverso maggiore mobilità del lavoro, capitali integrati, cooperazione energetica e minore frammentazione regolatoria — riforme che potrebbero generare fino a 700 miliardi di euro di crescita aggiuntiva in dieci anni.Anche l’aumento della spesa per la, spinta dall’obiettivodel 3,5% del PIL, appare sostenibile per la maggior parte dei paesi, grazie a margini fiscali adeguati o già a piani di spesa avanzati. Guardando al medio termine, saranno però governance e riforme a guidare la traiettoria del debito pubblico. Paesi come Grecia, Cipro e Portogallo potrebbero ridurre il debito di 50-75 punti di PIL entro il 2030, mentre Belgio, Francia, Austria e Finlandia rischiano un peggioramento.Lee la, conclude il report, saranno decisive per i futuri rating sovrani europei.