Operatori di rete europei, prospettive di credito equilibrate nonostante accelerazione capex

(Teleborsa) - Lenella rete elettrica. Sebbene gli investimenti in conto capitale siano aumentati gradualmente negli ultimi anni, l'ampia portata degli ammodernamenti pianificati per il prossimo decennio rimane la, secondo un report di Scope Ratings.Questa pressione è, dove gli ammodernamenti di rete richiesti sono molto più ingenti rispetto ai concorrenti dell'Europa meridionale e agli operatori di reti di distribuzione.Le esigenze di investimenti su larga scala nelle infrastrutture della rete elettrica sono evidenti in. Per operatori di rete come TenneT,, RTE, Alliander ed Enexis, gli investimenti in conto capitale annuali nel 2026-27 saranno il doppio di quelli del 2023-24. Gli operatori di rete europei seguiti da Scope investiranno 45 miliardi di euro all'anno, un notevole aumento di quattro volte rispetto al tasso di crescita annuo di 11-12 miliardi di euro del 2020-21.I quadri normativi in tutta Europa si stanno adattando a questa sfida, avendo proposto o introdotto diverse misure favorevoli agli investimenti. Ciò nonostante, i gestori delle reti elettriche si trovano ancora ad affrontare un, con conseguenti rapporti FOCF/debito negativi."Per gestire questa situazione, molte utility dispongono di, che combinano flussi di cassa trattenuti, debito, obbligazioni ibride e iniezioni di capitale", afferma Mikel Zabala, Associate Director di Scope e autore del rapporto.Ancheper fornire supporto strategico, come l'acquisto da parte della banca statale tedesca KfW di una quota del 25% in TenneT Germany all'inizio di questo mese."È probabile che gli indicatori di credito si indeboliscano, ma i nostri rating riflettono come questo deterioramento sia compensato, almeno in parte, da solidi profili di rischio aziendale e da un nuovo supporto di capitale", afferma Zabala.Nell'intera copertura di Scope per gli operatori di rete europei, il, un aumento significativo rispetto alla media di circa 5,0x nel periodo 2020-24. Il rapporto di copertura degli interessi scenderà a circa 7,0x entro il 2026/27, in calo rispetto ai livelli superiori a 10x degli ultimi anni."Se i finanziamenti rimangono in linea con i piani, non prevediamo ulteriori pressioni sul rating per le utility di rete", afferma Zabala. Guardando specificamente al 2026, le prospettive di credito sono sostanzialmente stabili in tutto il settore, sebbene sia emersa una netta divisione regionale. "Le utility integrate sono ben posizionate per gestire questo ciclo di investimenti grazie a bilanci più solidi, free cash flow positivi da generazione e fornitura e flessibilità attraverso cessioni selettive di asset. Al contrario, ledi dividendi da parte dei proprietari municipali", afferma Zabala.