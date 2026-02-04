Intesa Sanpaolo, Scope: nuovo piano strategico supporta il rating attuale

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -. Lo afferma, evidenziando che gli obiettivi del piano strategico e la performance della banca per il 2025 sono entrambi in linea con le aspettative già integrate nei rating "A"/Stabile/"S1".Gli obiettivi del piano implicano che Intesadell'agenzia di rating, scrive l'analista Ángela Cruz Gómez. Con l'obiettivo di aumentare l'utile netto a oltre 11,5 miliardi di euro nel 2029, rispetto ai 9,3 miliardi di euro del 2025, il parametro di riferimento per la redditività complessiva corretta per il rischio della banca (ovvero il rendimento delle attività ponderate per il rischio, RoRWA) dovrebbe rimanere solido, attestandosi a circa il 3,5% alla fine del periodo di piano, rispetto a un livello leggermente superiore al 3% a fine 2025.Tuttavia, gli, pari al 95% dell'utile netto (di cui il 75% in contanti e il 20% in riacquisti di azioni proprie), limitando il potenziale della generazione organica di capitale di Intesa a supporto del miglioramento dei livelli di capitale core.Scope ritiene che Intesa sia, sfruttando i progetti in corso. Tra questi, l'espansione di isytech (la piattaforma di digital banking basata su cloud) e di Isybank (la nuova banca digitale) in tutto il gruppo, e il lancio di isywealth Europe. Ritiene inoltre che le azioni chiave del nuovo piano strategico concretizzino gli sforzi per lo sviluppo di Fideuram Direct, la piattaforma digitale di gestione patrimoniale per il private banking, e l'espansione della piattaforma all'estero. "Sebbene positiva, è", viene sottolineato.L'obiettivo di mantenere laè in linea con le aspettative. I piani di espansione della banca non indicano un aumento della propensione al rischio e non viene nemmeno tenuto conto di un deterioramento significativo della qualità degli attivi, salvo una significativa recessione economica. L'obiettivo di Intesa di mantenere un rapporto NPL netto inferiore all'1% per tutto l'orizzonte del piano prevede uno stock di NPL lordi e flussi in entrata relativamente stabili rispetto ai livelli del 2025."L'intenzione di condurre(che includevano alcuni accantonamenti aggiuntivi per il de-risking) sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo", si legge nell'analisi. In questo contesto, l'obiettivo di un costo del rischio compreso tra 25 e 30 punti base, ai minimi del ciclo, appare piuttosto ambizioso, anche se si considerano i 900 milioni di euro di management overlays della banca (che intende mantenere).