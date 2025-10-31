Alerion completata l’acquisizione del parco eolico "Milestone" in Irlanda

Alerion

(Teleborsa) -), attraverso la controllata Alerion Ireland Limited, ha completato l’acquisizione del 100% di Milestone Wind Farm Ltd, società proprietaria di un parco eolico onshore da 14,4 MW situato nella Contea di Tipperary, in Irlanda.L’impianto, entrato in esercizio nel 2018, è composto da quattro turbine Vestas V105 da 3,6 MW ciascuna e beneficia di un incentivo REFIT, che assicura un prezzo minimo dell’energia prodotta consentendo al contempo di valorizzare l’eventuale upside di mercato.Laè pari a circa 40 GWh, equivalenti a oltre 16.000 tonnellate di CO2 evitate ogni anno.Il completamento di questa operazione, si legge in una nota, rafforza ulteriormente la presenza di Alerion nell’area Gran Bretagna e Irlanda, dove il Gruppo è già attivo attraverso Alerion UK Ltd con un progetto eolico onshore da 35 MW in fase di pre-costruzione a Neath Port Talbot, in Galles.Il progetto gallese prevede l’installazione di turbine di ultima generazione, con una produzione annua stimata di circa 100 GWh.L’espansione delle attività di Alerion nel Regno Unito e in Irlanda rappresenta una "tappa significativa" nell’attuazione del Piano Industriale 2025–2028, che "punta a una crescita sostenuta" della capacità installata e a consolidare ulteriormente la posizione del Gruppo come "primario operatore europeo nel settore delle energie rinnovabili".