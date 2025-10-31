Alerion completata l’acquisizione del parco eolico "Milestone" in Irlanda

(Teleborsa) - Alerion Clean Power
(Alerion
), attraverso la controllata Alerion Ireland Limited, ha completato l’acquisizione del 100% di Milestone Wind Farm Ltd, società proprietaria di un parco eolico onshore da 14,4 MW situato nella Contea di Tipperary, in Irlanda.
L’impianto, entrato in esercizio nel 2018, è composto da quattro turbine Vestas V105 da 3,6 MW ciascuna e beneficia di un incentivo REFIT, che assicura un prezzo minimo dell’energia prodotta consentendo al contempo di valorizzare l’eventuale upside di mercato.
La produzione annua attesa
è pari a circa 40 GWh, equivalenti a oltre 16.000 tonnellate di CO2 evitate ogni anno.
Il completamento di questa operazione, si legge in una nota, rafforza ulteriormente la presenza di Alerion nell’area Gran Bretagna e Irlanda, dove il Gruppo è già attivo attraverso Alerion UK Ltd con un progetto eolico onshore da 35 MW in fase di pre-costruzione a Neath Port Talbot, in Galles.
Il progetto gallese prevede l’installazione di turbine di ultima generazione, con una produzione annua stimata di circa 100 GWh.
L’espansione delle attività di Alerion nel Regno Unito e in Irlanda rappresenta una "tappa significativa" nell’attuazione del Piano Industriale 2025–2028, che "punta a una crescita sostenuta" della capacità installata e a consolidare ulteriormente la posizione del Gruppo come "primario operatore europeo nel settore delle energie rinnovabili".(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)