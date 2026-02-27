A Piazza Affari, forte ascesa per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Brilla la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che passa di mano con un aumento del 3,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alerion Clean Power
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Alerion Clean Power
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,49 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 18,55. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)