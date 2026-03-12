Alerion Clean Power, utile 2025 in leggero calo a 94 milioni. Dividendo di 0,61 euro

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabil, ha registrato nell'esercizio 2025pari a 246,9 milioni di euro rispetto ai 243,6 milioni di euro del 2024. La voce include gli effetti dell'operazione di Equity recycling completata nell'ultimo trimestre 2025 che ha comportato l'iscrizione di un provento complessivo di 100,9 milioni di euro per effetto della cessione del 100% delle quote di Eolica PM nell'ambito dell'operazione di equity recycling completata con il gruppo Plures. Iderivanti dalla vendita di energia elettrica e dagli incentivi, al netto del provento derivato dall'operazione di equity recycling, si sono attestati a 126,6 milioni di euro, rispetto ai 146,6 milioni di euro registrati nel 2024.Il Margine operativo lordo () del 2025 è pari a 191 milioni di euro, rispetto ai 188,4 milioni di euro rilevati nell'analogo periodo del 2024. Il2025 è pari a 127,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai valori rilevati nel 2024 (135,5 milioni di euro nel 2024), dopo ammortamenti e svalutazioni per 63,5 milioni di euro, 52,9 milioni di euro nel 2024. Ilè pari a 93,3 milioni di euro (pari a 95,8 milioni di euro nel 2024).L'al 31 dicembre 2025 è pari a 598,6 milioni di euro, in aumento di 64,8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024 quando risultava pari a 533,8 milioni di euro, la variazione risente della spesa per gli investimenti principalmente in Romania e Italia, nell'ultimo trimestre anche in Irlanda ed Inghilterra, nonostante la positiva performance in termini di cash flow operativo generato nel corso dell'esercizio che include anche il corrispettivo ricevuto per la cessione del 100% delle quote della controllata Eolica PM.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea la distribuzione di unpari 0,61 centesimi di euro lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie), in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, con pagamento a partire dal 6 maggio 2026 (data stacco cedola n. 15, il 4 maggio 2026).