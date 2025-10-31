Amazon, fatturato divisione cloud computing in progresso del 20% nel 3Q25 oltre il consensus

(Teleborsa) - Amazon
ha chiuso il terzo trimestre 2025 con ricavi
in aumento del 13% su base annua a 180 miliardi di dollari contro i 158,9 miliardi della scorsa trimestrale. Le vendite
in Nord America sono aumentate dell'11%, del 14% a livello internazionale mentre AWS (Amazon Web Services) aumenta del 20%.
L'utile operativo
si attesta a 17,4 miliardi di dollari, sarebbe stato 21,7 miliardi senza i due oneri straordinari da 2,5 e 1,7 miliardi di dollari. Utile netto
a 21,2 miliardi di dollari, ossia 1,95 dollari per azione, in aumento rispetto ai 15,3 miliardi di dollari dello scorso anno.
Stando ad una nota di Andy Jessy
, Ceo della societá, Amazon vede una forte crescita per AWS che non si vedeva dal 2022. Per i clienti Prime, le consegne sono state le piú veloci di sempre.
Guardando in particolare ad AWS
, il fatturato
nel terzo trimestre ha raggiunto i 33 miliardi di dollari, in crescita del 20%. Gli analisti intervistati da StreetAccount si aspettavano 32,42 miliardi di dollari, con una crescita del 18,1% rispetto all'anno precedente. L'utile operativo
è aumentato del 9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 11,4 miliardi di dollari, superando anche in questo caso le stime e rappresentando circa i due terzi dell'utile operativo totale di Amazon.
AWS è il principale fornitore mondiale di infrastrutture cloud, ma sta subendo una pressione crescente da parte dei concorrenti Google e Microsoft
, che hanno anch'essi pubblicato i risultati trimestrali questa settimana.
Mercoledì Amazon ha ufficialmente inaugurato il suo data center di intelligenza artificiale da 11 miliardi di dollari
, denominato Project Rainier.
Il titolo è volato
con un +10% in afterhours e ora nel premarket avanza dell'11,5% a 248,66 dollari, dopo avere chiuso la seduta di ieri in calo del 3,23% a 222,86 dollari.