Amazon, fatturato divisione cloud computing in progresso del 20% nel 3Q25 oltre il consensus

Amazon

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre 2025 conin aumento del 13% su base annua a 180 miliardi di dollari contro i 158,9 miliardi della scorsa trimestrale. Lein Nord America sono aumentate dell'11%, del 14% a livello internazionale mentre AWS (Amazon Web Services) aumenta del 20%.L'si attesta a 17,4 miliardi di dollari, sarebbe stato 21,7 miliardi senza i due oneri straordinari da 2,5 e 1,7 miliardi di dollari.a 21,2 miliardi di dollari, ossia 1,95 dollari per azione, in aumento rispetto ai 15,3 miliardi di dollari dello scorso anno.Stando ad una nota di, Ceo della societá, Amazon vede una forte crescita per AWS che non si vedeva dal 2022. Per i clienti Prime, le consegne sono state le piú veloci di sempre.Guardando in particolare ad, ilnel terzo trimestre ha raggiunto i 33 miliardi di dollari, in crescita del 20%. Gli analisti intervistati da StreetAccount si aspettavano 32,42 miliardi di dollari, con una crescita del 18,1% rispetto all'anno precedente. L'è aumentato del 9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 11,4 miliardi di dollari, superando anche in questo caso le stime e rappresentando circa i due terzi dell'utile operativo totale di Amazon.AWS è il principale fornitore mondiale di infrastrutture cloud, ma sta subendo una pressione crescente da parte dei, che hanno anch'essi pubblicato i risultati trimestrali questa settimana.Mercoledì Amazon ha ufficialmente inaugurato il suo data, denominato Project Rainier.Il titolo ècon un +10% in afterhours e ora nel premarket avanza dell'11,5% a 248,66 dollari, dopo avere chiuso la seduta di ieri in calo del 3,23% a 222,86 dollari.