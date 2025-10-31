Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Amazon, fatturato divisione cloud computing in progresso del 20% nel 3Q25 oltre il consensus

Finanza
Amazon, fatturato divisione cloud computing in progresso del 20% nel 3Q25 oltre il consensus
(Teleborsa) - Amazon ha chiuso il terzo trimestre 2025 con ricavi in aumento del 13% su base annua a 180 miliardi di dollari contro i 158,9 miliardi della scorsa trimestrale. Le vendite in Nord America sono aumentate dell'11%, del 14% a livello internazionale mentre AWS (Amazon Web Services) aumenta del 20%.

L'utile operativo si attesta a 17,4 miliardi di dollari, sarebbe stato 21,7 miliardi senza i due oneri straordinari da 2,5 e 1,7 miliardi di dollari. Utile netto a 21,2 miliardi di dollari, ossia 1,95 dollari per azione, in aumento rispetto ai 15,3 miliardi di dollari dello scorso anno.

Stando ad una nota di Andy Jessy, Ceo della societá, Amazon vede una forte crescita per AWS che non si vedeva dal 2022. Per i clienti Prime, le consegne sono state le piú veloci di sempre.

Guardando in particolare ad AWS, il fatturato nel terzo trimestre ha raggiunto i 33 miliardi di dollari, in crescita del 20%. Gli analisti intervistati da StreetAccount si aspettavano 32,42 miliardi di dollari, con una crescita del 18,1% rispetto all'anno precedente. L'utile operativo è aumentato del 9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 11,4 miliardi di dollari, superando anche in questo caso le stime e rappresentando circa i due terzi dell'utile operativo totale di Amazon.

AWS è il principale fornitore mondiale di infrastrutture cloud, ma sta subendo una pressione crescente da parte dei concorrenti Google e Microsoft, che hanno anch'essi pubblicato i risultati trimestrali questa settimana.

Mercoledì Amazon ha ufficialmente inaugurato il suo data center di intelligenza artificiale da 11 miliardi di dollari, denominato Project Rainier.

Il titolo è volato con un +10% in afterhours e ora nel premarket avanza dell'11,5% a 248,66 dollari, dopo avere chiuso la seduta di ieri in calo del 3,23% a 222,86 dollari.

Condividi
```