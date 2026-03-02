Amazon investe 33,7 miliardi di euro in Spagna per il potenziamento di Cloud e AI

Amazon

(Teleborsa) - In occasione del(MWC26),ha annunciato un massiccio piano di investimenti dadestinato all'espansione delle infrastrutture perin. Questa cifra integra e amplia i 15,7 miliardi già stanziati nel 2024, con l'obiettivo di fornire capacità avanzate di intelligenza artificiale e cloud computing a organizzazioni in tutta Europa.L'investimento, focalizzato nella regionesituata in, avrà un impatto economico profondo: si stima un contributo di 31,7 miliardi di euro al PIL spagnolo entro il 2035 e il sostegno a circa. In, Amazon prevede inoltre la costruzione di impianti per la, inclusi siti per la produzione e riparazione di server specializzati per l'AI, che genereranno circa 1.800 impieghi diretti.Oltre all'impatto industriale, il piano prevedededicati a. Sul fronte ambientale, Amazon continua a puntare sull'energia rinnovabile (con 100 progetti attivi in Spagna) e sulla gestione idrica, con l'obiettivo di restituire alle comunità più acqua di quanta ne venga consumata entro il 2030., Chief Global Affairs di Amazon, ha definito l'operazione una "scommessa a lungo termine sulla Spagna", fondamentale per il futuro digitale ed economico del Paese.