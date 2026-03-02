Amazon investe 33,7 miliardi di euro in Spagna per il potenziamento di Cloud e AI

(Teleborsa) - In occasione del Mobile World Congress
(MWC26), Amazon
ha annunciato un massiccio piano di investimenti da 33,7 miliardi di euro
destinato all'espansione delle infrastrutture per data center
in Spagna
. Questa cifra integra e amplia i 15,7 miliardi già stanziati nel 2024, con l'obiettivo di fornire capacità avanzate di intelligenza artificiale e cloud computing a organizzazioni in tutta Europa.
L'investimento, focalizzato nella regione AWS Europe (Spagna)
situata in Aragona
, avrà un impatto economico profondo: si stima un contributo di 31,7 miliardi di euro al PIL spagnolo entro il 2035 e il sostegno a circa 29.900 posti di lavoro annuali
. In Aragona
, Amazon prevede inoltre la costruzione di impianti per la catena di approvvigionamento
, inclusi siti per la produzione e riparazione di server specializzati per l'AI, che genereranno circa 1.800 impieghi diretti.
Oltre all'impatto industriale, il piano prevede 30 milioni di euro in programmi comunitari
dedicati a istruzione
e sostenibilità
. Sul fronte ambientale, Amazon continua a puntare sull'energia rinnovabile (con 100 progetti attivi in Spagna) e sulla gestione idrica, con l'obiettivo di restituire alle comunità più acqua di quanta ne venga consumata entro il 2030. David Zapolsky
, Chief Global Affairs di Amazon, ha definito l'operazione una "scommessa a lungo termine sulla Spagna", fondamentale per il futuro digitale ed economico del Paese.