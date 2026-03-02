Milano 14:10
Amazon investe 33,7 miliardi di euro in Spagna per il potenziamento di Cloud e AI

(Teleborsa) - In occasione del Mobile World Congress (MWC26), Amazon ha annunciato un massiccio piano di investimenti da 33,7 miliardi di euro destinato all'espansione delle infrastrutture per data center in Spagna. Questa cifra integra e amplia i 15,7 miliardi già stanziati nel 2024, con l'obiettivo di fornire capacità avanzate di intelligenza artificiale e cloud computing a organizzazioni in tutta Europa.

L'investimento, focalizzato nella regione AWS Europe (Spagna) situata in Aragona, avrà un impatto economico profondo: si stima un contributo di 31,7 miliardi di euro al PIL spagnolo entro il 2035 e il sostegno a circa 29.900 posti di lavoro annuali. In Aragona, Amazon prevede inoltre la costruzione di impianti per la catena di approvvigionamento, inclusi siti per la produzione e riparazione di server specializzati per l'AI, che genereranno circa 1.800 impieghi diretti.

Oltre all'impatto industriale, il piano prevede 30 milioni di euro in programmi comunitari dedicati a istruzione e sostenibilità. Sul fronte ambientale, Amazon continua a puntare sull'energia rinnovabile (con 100 progetti attivi in Spagna) e sulla gestione idrica, con l'obiettivo di restituire alle comunità più acqua di quanta ne venga consumata entro il 2030.

David Zapolsky, Chief Global Affairs di Amazon, ha definito l'operazione una "scommessa a lungo termine sulla Spagna", fondamentale per il futuro digitale ed economico del Paese.
