Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

La giornata del 30 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in calo a 64,63.

Le implicazioni tecniche attuali del greggio mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 64,04. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 65,54. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 63,45.


