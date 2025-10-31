Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Controllato progresso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in salita dello 0,24%.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8045, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7962. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8128.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```