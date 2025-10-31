Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Sostanziale invarianza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un -0,19%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29.748,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30.156,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29.612,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)