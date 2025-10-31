Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Sostanziale invarianza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un -0,19%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29.748,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30.156,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29.612,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```