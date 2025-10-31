Asaro (PoliMI): raggiunta fase di maturità per pagamenti digitali in Italia, scende lo scontrino medio





(Teleborsa) - Neicon carta in Italia ". Cresciamo del 6% rispetto ai primi 6 mesi del 2024: é una crescita più contenuta degli anni precedenti, ma questo ci dice che siamo arrivati in una fase di maturità. Gli utenti che potevamo raggiungere facilmente li abbiamo raggiunti, ora bisogna cambiare aspetti su cui lavorare. C'è tanto da lavorare sulla comunicazione, sulla sicurezza - che è uno dei temi più sentiti e importanti per gli utenti - per convincere anche chi è ancora lontano dai pagamenti digitali a provarli per capire quali sono i benefici e difficilmente poi tornano indietro". Lo ha detto a Teleborsa, Direttore dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, in occasione del Salone dei Pagamenti a Milano.Nel primo semestre 2025 il valore dei pagamenti digitali con carta in Italia ha raggiunto 236 miliardi di euro, in crescita del +6% rispetto all'anno precedente, una traiettoria che li porterà a raggiungere(con una crescita tra il +5% e il +7%), secondo la nuova ricerca dell'Osservatorio."Se a livello di transato cresciamo del 6%, a livello di numero di pagamenti - di transazioni - cresciamo dell'11,5%, quindi significa che lo scontrino medio sta scendendo - ha aggiunto - Questo è un fenomeno che vediamo ormai da più di un decennio e vuol dire che gli".Pur restando, davanti solo a Germania, Romania e Bulgaria, l'Italia mostra un tasso di crescita superiore alla media europea, segnale di un mercato ancora dinamico e in rapida evoluzione.I pagamenti digitali non con carta "sono gli strumenti più innovativi che stanno crescendo maggiormente - ha detto l'esperto del Politecnico di Milano - Se guardiamo ai pagamenti in negozio con- alcuni appoggiati su carta, altri altri no - valgono quasi 30 miliardi di euro nei primi 6 mesi del 2025, ma soprattutto crescono del più 46%, quindi rispetto al 6% complessivo fa capire che, ma anche alle forme più tradizionali dei pagamenti digitali".Le transazioni in negozio tramite smartphone e wearable aumentano del +52%, superando 1 miliardo di operazioni. Il 95% del valore è transato tramite, mentre il restante 5% utilizza app basate su QR code o geolocalizzazione.Guardando al futuro, Asaro ha affermato che "all'interno del mondo dei pagamenti. Il digital euro certamente diventerà una realtà nei prossimi anni, ma si stanno affiancando strumenti come lo gliche stanno proliferando, soprattutto in questi giorni abbiamo sentito diversi annunci. Sono strumenti interessanti che sembravano tanto lontani fino a poco tempo fa e adesso invece ci rendiamo conto che sono qualcosa di molto concreto, che probabilmente andrà ad affiancare i pagamenti digitali che già siamo abituati a utilizzare quotidianamente; insomma, prenderanno piede in alcune circostanze o esperienze d'uso, sicuramente aumentando ulteriormente i numeri di questi pagamenti digitali".