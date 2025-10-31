Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 30/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,09 miliardi di euro, con un incremento del 20,11%, rispetto ai precedenti 3,4 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,81 miliardi.Su 729 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 391 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 303 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 35 azioni del listino milanese.