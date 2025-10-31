Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 21:00
25.858 +0,48%
Dow Jones 21:02
47.563 +0,09%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,48%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.858,13 punti

L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,48% e chiude a 25.858,13 punti.
