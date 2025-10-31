Elon Musk con SpaceX al fianco delle grandi Università

(Teleborsa) -supporta la ricerca scientifica e le università italiane, grazie al. Un contributo concreto per aiutare la ricerca italiana, attraverso(mezzo capace di trasportare tonnellate di carico alla Stazione Spaziale Internazionale, tagliando considerevolmente i costi delle missioni)., infatti affianca progetti scientifici innovativi portati avanti da prestigiosi atenei italiani come l'Università di Roma – Tor Vergata, l'Università di Trieste e l'Università di Pavia. Nello specifico:finalizzato a tracciare le radiazioni cosmiche e riduce i rischi di esposizione del 25%, proteggendo gli astronauti e migliorando le terapie anticancro nelle cliniche italiane;finalizzato ad incrementare la forza muscolare degli astronauti del 15% attraverso diete ottimizzate. Le soluzioni frutto di questo progetto possono essere applicate anche alla prevenzione a favore delle persone più anziane, riducendone la fragilità e l'indebolimento da cui possono derivare cadute e conseguenti fratture, evitando in tal modo ogni anno ospedalizzazioni e conseguenti oneri per il sistema sanitario italiano;che esplora l'invecchiamento delle cellule ovariche. I suoi biomarcatori aumentano il successo dei trattamenti di fertilità del 10-20%, supportando le donne nel percorso alla maternità.ha completato oltre 40 missioni ISS dal 2012, con 4-6 voli annuali e un tasso di successo di attracco del 100%, consegnando 100-150 esperimenti ogni anno. Ora anche alcuni dei migliori scienziati italiani possono usare SpaceX per fare ricerca, trasformando vite e dando speranza per il futuro."Elon Musk – sottolinea SpaceX in una nota – dimostra ancora una volta di credere nell'Italia e nei suoi talenti per un progresso scientifico globale a beneficio dell'umanità. Proprio l'Italia, a fine agosto, ha siglato un accordo per permettere agli scienziati italiani di utilizzare il nuovo razzo di SpaceX per portare esperimenti scientifici su Marte".