Milano 15:57
43.117 -0,20%
Nasdaq 15:57
26.017 +1,10%
Dow Jones 15:57
47.617 +0,20%
Londra 15:57
9.706 -0,55%
Francoforte 15:57
23.985 -0,56%

Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Insurance
Profondo rosso per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che retrocede a 495,24 punti, in netto calo del 2,40%.
Condividi
```