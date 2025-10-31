Milano 10:17
43.440 +0,55%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:17
9.724 -0,37%
Francoforte 10:17
24.048 -0,29%

Germania, Vendite dettaglio (YoY) in settembre

Germania, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +0,2%, in calo rispetto al precedente +1,4%.
