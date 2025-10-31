Milano
30-ott
43.202
0,00%
Nasdaq
30-ott
25.735
0,00%
Dow Jones
30-ott
47.522
-0,23%
Londra
30-ott
9.760
0,00%
Francoforte
30-ott
24.119
0,00%
Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 08.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Giappone, Tasso disoccupazione in settembre
Giappone, Tasso disoccupazione in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
31 ottobre 2025 - 07.00
Giappone,
Tasso disoccupazione in settembre pari a +2,6%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,5%).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Tasso disoccupazione Giappone in agosto
Tasso disoccupazione Cina in settembre
Italia, Tasso disoccupazione in settembre
Zona euro, tasso di disoccupazione stabile a settembre al 6,3%
Altre notizie
Tasso disoccupazione Unione Europea in settembre
Appuntamenti macroeconomici del 2 ottobre 2025
Giappone, ad agosto tasso di disoccupazione sale al 2,6%
Germania, Tasso disoccupazione in ottobre
Italia, Tasso disoccupazione in agosto
Regno Unito, Tasso disoccupazione in agosto
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto