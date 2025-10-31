Intenzioni d'acquisto: finito effetto vacanze, arriva la "gelata" (-26%)

(Teleborsa) - Se solo un mese fa,rilevato dall’Osservatorio Findomestic di ottobre. Nonostante la brusca frenata, le propensioni all’acquisto di 20 categorie di beni durevoli su 22 analizzate dall’Osservatorio continuano ad avere comunque valori in crescita nell’ultimo trimestre o in linea con la media del 2025.“Un mese fa – commentaesponsabile Osservatorio Findomestic – si riscontrava un clima di ottimismo e spensieratezza post vacanze che portava gli italiani a progettare con una certa leggerezza diversi acquisti nell’area dei durevoli. Il momento sembra bruscamente cambiato: oggi solo poco più di due italiani su dieci (24%, il minimo da un anno) sono pienamente o abbastanza d’accordo che quello attuale sia il momento giusto per effettuare acquisti importanti. Si tratta del picco negativo dell’ultimo anno, un dato che trova riscontro anche nel peggioramento della percezione del futuro con gli ottimisti che scendono al 36% dal 47% di fine estate”.onfermando anche a ottobre, nonostante una flessione di 1,7 punti percentuali, una tendenza allineata alla media del 2025. Il 38% degli intervistati dall’Osservatorio Findomestic dichiara di pensare all’acquisto di un piccolo elettrodomestico (6,7 p.p. in meno su settembre, ma in tendenziale crescita negli ultimi 3 mesi rispetto alla media del 2025), mentre scendono al 23% (-8 p.p. nell’ultimo mese) gli interessati ad un elettrodomestico grande. Stessa quota di TV e mobili che cedono rispettivamente 5,9 e 4,4 punti percentuali, ma che tengono comunque in rapporto al dato medio del 2025. Le attrezzature per il fai da te (-3,6 p.p. negli ultimi 30 giorni) e quelle sportive (-5,4) sono gli unici due comparti in negativo anche rispetto all’andamento annuale tra i 22 monitorati dall’Osservatorio. Oltre il 25% del campione ha in mente di acquistare un PC (-2 p.p.) nell’immediato futuro, mentre il 17% (-2,8 p.p.) un tablet e il 14,2% (-4,3 p.p.) una fotocamera.la quota di chi dichiara di essere certamente o probabilmente intenzionato ad acquistare un telefono è del 27%, in calo di 9,6 punti percentuali rispetto a settembre. Nonostante questo, il comparto si mantiene in crescita rispetto alla tendenza annuale. Le auto nuove (-5,4 p.p. di intenzionati all’acquisto ad ottobre) e le usate (-5,3p.p.) sono il desiderio nei prossimi mesi di poco più di un italiano su 10 mentre gli intenzionati a comprare un motoveicolo si fermano al 6,5%. Negli ultimi 3 mesi tutto il comparto della mobilità risulta in crescita rispetto alla tendenza annuale, anche quella a zero emissioni come ebike e monopattini elettrici. Ristrutturare e rendere la propria abitazione più efficiente rimane un’intenzione di pochi: il 14% degli italiani pensa di acquistare nuovi infissi (-1,3 p.p. rispetto a settembre), il 13% di impegnarsi in lavori di ristrutturazione (-5,6 p.p.) e meno del 10% di acquistare caldaie a condensazione o biomassa, impianti fotovoltaici, di isolamento termico o pompe di calore.