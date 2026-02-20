Ristrutturazioni: il 40% delle famiglie punta ai lavori entro il 2029

(Teleborsa) - Il 40% delle famiglie italiane prevede di avviare lavori nella propria abitazione entro il 2029
. Secondo il focus dedicato dell’Osservatorio Findomestic
oltre la metà di loro (il 54%) ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’immobile e per farlo punterà soprattutto sulla sostituzione degli infissi (30% delle preferenze), nuovi impianti di climatizzazione (13%) ma anche sul rifacimento di tetti o installazione di "cappotti" alla propria abitazione (quasi il 20% delle preferenze). A farla da padrona saranno, tuttavia, gli interventi più "comuni": la tinteggiatura (oltre il 40% delle preferenze totali) o la ristrutturazione del bagno o di specifiche stanze, progetto indicato da oltre 3 intervistati su 10.
"La casa resta un punto fermo nelle scelte d’acquisto degli italiani - sottolinea Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic
– e l’attenzione verso una maggiore efficienza si inserisce spesso in un percorso già avviato: il 70% del campione ha realizzato almeno una ristrutturazione in passato e un italiano su due ha già effettuato interventi in questo senso.
Consulenza e informazione – aggiunge Bardazzi – sono oggi fondamentali perché le famiglie comprendano il ritorno economico e il valore di lungo periodo degli interventi: molte persone faticano a percepire l’investimento come vantaggioso nel breve e medio periodo e spesso non concretizzano il progetto di ristrutturazione pensato". Non ho ancora ristrutturato? soprattutto una "questione di soldi". credito decisivo per 40% delle famiglie nei prossimi anni.
Se 1/3 di chi ha realizzato lavori a casa negli ultimi 5 anni ha fatto ricorso al credito, in prospettiva, in un contesto in ridimensionamento degli incentivi, sale al 40% la quota di chi pensa di affidarsi ad un finanziamento per i prossimi lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico. "Il ruolo degli operatori, - ha sottolineato Anna Maria Russo, Direttrice Engagement, Marca e Comunicazione di Findomestic – è centrale per accompagnare le scelte delle famiglie e migliorare i consumi energetici delle abitazioni
. Findomestic si è assunta un impegno concreto in questa direzione sancito in particolare da un accordo da 250 milioni di euro con la BEI, Banca Europea per gli Investimenti, per sostenere i prestiti green destinati alle famiglie che intendono riqualificare la propria casa. Grazie anche a questo accordo i prestiti erogati da Findomestic ai propri clienti per l’efficientamento energetico domestico sono aumentati nel 2025 del 42% rispetto all’anno precedente". La casa protagonista anche nel breve periodo
. Anche l’analisi delle intenzioni d’acquisto per i primi tre mesi dell’anno confermano un mercato legato alla casa dinamico e in crescita: la propensione a ristrutturare aumenta di 2,4 punti percentuali nell’ultimo mese
così come crescono di mezzo punto le intenzioni d’acquisto di impianti termici e fotovoltaici.