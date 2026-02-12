Casa, cala il peso degli affitti: mutui stabili nel quarto trimestre 2025

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre 2025
si alleggerisce leggermente il carico economico per le famiglie italiane che vivono in affitto
, mentre resta invariato quello per l’acquisto con mutuo. Secondo l’ultimo studio di idealista
, il tasso di sforzo per un trilocale in locazione scende dal 30% al 28% del reddito familiare; stabile al 18% quello necessario per comprare casa.Affitti: Napoli la più cara, ma il peso cala in molte città
Le città metropolitane restano le più onerose: Napoli guida con il 42% del reddito destinato al canone, seguita da Roma e Venezia (39%)
, Milano (37%) e Firenze (34%). Biella si conferma la più accessibile (13%). Su base annua il tasso di sforzo diminuisce in 51 capoluoghi, con i cali più evidenti a Firenze (-14%), Vicenza (-11%) e Como (-10%), mentre aumenta in 23 città. A livello provinciale Milano è la più costosa (42%), Isernia la più economica (12%).Acquisto: Bolzano in testa, ma prevalgono i ribassi
Per l’acquisto, Bolzano resta la città più impegnativa (37%), davanti a Venezia (35%) e Milano (31%)
. Napoli (28%) e Roma (27%) superano la media nazionale. Nell’ultimo anno il tasso di sforzo è diminuito in 68 città, con cali significativi a Belluno (-8%) e Barletta (-5%); stabile a Roma, in aumento in 17 capoluoghi. Anche a livello provinciale Bolzano è la più onerosa (37%)
, mentre Biella registra il valore più basso (5%).