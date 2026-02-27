Consumi al palo: il 39% delle famiglie in difficoltà, tengono solo i viaggi (54%)

(Teleborsa) - Lenel mese disegna unriportandosi sui livelli autunnali dopo la breve ripresa di fine anno. Un arretramento che si inserisce in un contesto nel qualeIn questo scenario, il ricorso al credito si conferma un sostegno utile: il 36% di chi ha finanziato un acquisto negli ultimi tre anni dichiara che senza finanziamento avrebbe rinunciato a quel bene o servizio.Dal, soprattutto per l’acquisto di veicoli, elettrodomestici, elettronica di consumo, mobili o per disporre di liquidità utile alla gestione delle spese quotidiane., il 38% avrebbe dovuto cercare un’altra soluzione chiedendo aiuto ad amici o parenti, mentre il 36% avrebbe rinunciato a beni e servizi, in particolare cerimonie (il 46%), spese mediche o per il benessere (43%), mobili (il 42%) e veicoli(40%)."Ascoltando il campione – commenta– emerge che perin grado di accompagnare il cliente in una scelta pienamente sostenibile. Solo una minoranza ritiene di poter gestire autonomamente la scelta tra le diverse opzioni di credito. Il 60% considera, inoltre, un prestito con tassi ragionevoli un supporto reale per fare acquisti importanti destinati alla propria famiglia confermando come il credito al consumo sia oggi una leva economica fondamentale per il Paese". La prima variabile a cui gli italiani prestano attenzione, al momento della sottoscrizione, riguardaseguita dall’importo della rata (37% delle preferenze) e dal tasso dell’offerta (34%).Secondo i dati dell’Osservatorio Findomestic di febbraio,nonostante un generale arretramento delle intenzioni d’acquisto. Resiste soloche pensa di organizzare un viaggio nei prossimi tre mesi, in crescita di 1,3 punti percentuali rispetto a gennaio. Di segno opposto, invece, l’andamento del fai-da-te, che registra un tonfo di cinque punti percentuali, così come quello delle attrezzature sportive (-3 %)., mentre il settore auto mostra un arretramento lieve nel suo complesso.Pur rimanendo un progetto nelle intenzioni di oltre quattro italiani su dieci,Rimane sostanzialmente fermo il comparto dell’efficienza energetica domestica così come il mondo della tecnologia, con l’unica eccezione delle TV, leggermente in crescita (+0,8)."Febbraio fotografa un Paese ancora prudente – afferma- con consumi rallentati e un quadro economico che influenza le scelte quotidiane. La preoccupazione per l’inflazione resta dominante ed ancora in crescita, seguita da quella per il potere d’acquisto, stabile sui livelli di un mese fa.. In questo quadro solo il 29% ritiene che oggi sia un buon momento per fare acquisti importanti per la famiglia".