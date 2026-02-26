Milano 16:31
47.322 +0,32%
Nasdaq 16:31
24.870 -1,81%
Dow Jones 16:31
49.285 -0,40%
Londra 16:31
10.824 +0,16%
Francoforte 16:31
25.211 +0,14%

Olidata smentisce rumors su acquisto della Salernitana

Finanza
Olidata smentisce rumors su acquisto della Salernitana
(Teleborsa) - Olidata, società di un gruppo leader in Italia nel settore IT con azioni quotate al mercato Euronext Milan, smentisce le notizie di
stampa apparse in data odierna, concernenti un presunto interesse all’acquisizione della società calcistica Salernitana.

"Olidata comunica che né la società, né alcuna altra società del Gruppo Olidata, sta partecipando a negoziazioni aventi ad oggetto il possibile acquisto della suddetta società calcistica", precisa una nota, aggiungendo che le notizie di stampa sono "prive di fondamento".
Condividi
```