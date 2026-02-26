Olidata smentisce rumors su acquisto della Salernitana

(Teleborsa) - Olidata
, società di un gruppo leader in Italia nel settore IT con azioni quotate al mercato Euronext Milan, smentisce le notizie distampa
apparse in data odierna, concernenti un presunto interesse all’acquisizione della società calcistica Salernitana.
"Olidata comunica che né la società, né alcuna altra società del Gruppo Olidata, sta partecipando a negoziazioni aventi ad oggetto il possibile acquisto della suddetta società calcistica", precisa una nota, aggiungendo che le notizie di stampa sono "prive di fondamento"
.