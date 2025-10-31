Milano 14:09
43.292 +0,21%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:09
9.729 -0,32%
Francoforte 14:08
23.996 -0,51%

Londra: andamento negativo per Auto Trader Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Rosso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che sta segnando un calo del 3,34%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Auto Trader Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,985 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,707. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,263.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```