Londra: andamento negativo per Auto Trader Group

piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate

FTSE 100

Auto Trader Group

Auto Trader Group

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,34%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,985 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,707. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,263.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)