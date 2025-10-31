Londra: andamento negativo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Rosso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, che sta segnando un calo del 3,34%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Auto Trader Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,985 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,707. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,263.
