Londra: si concentrano le vendite su Whitbread

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione dell'1,89%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,9 sterline con tetto rappresentato dall'area 29,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,71.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)