Milano 14:10
43.295 +0,22%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:10
9.728 -0,33%
Francoforte 14:10
23.994 -0,52%

Madrid: scambi negativi per Telefonica

Migliori e peggiori
Madrid: scambi negativi per Telefonica
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda di telefonia spagnola, che mostra un decremento del 2,26%.

L'andamento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Telefonica. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,502 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,291. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,214.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```