Madrid: scambi negativi per Telefonica

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda di telefonia spagnola
, che mostra un decremento del 2,26%.
L'andamento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Telefonica
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,502 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,291. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,214.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)