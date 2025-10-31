New York: al centro degli acquisti Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

S&P-500

Western Digital

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,22%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 158 USD. Possibile una discesa fino al bottom 140,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 175,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)