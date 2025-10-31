OPA Fervi, superata la soglia del 90% dopo i primi tre giorni d'adesione

Fervi

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, l'offerente ha comunicato che dal 29 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 sono state portate in adesione all'offerta 44.910 azioni, corrispondenti al 15,69% delle azioni oggetto dell'offerta e all'Tenuto conto delle adesioni alla data odierna, le azioni che verrà a detenere l'offerente saranno complessivamente pari al 90,50% del capitale sociale di Fervi. Pertanto, risultadel capitale sociale. A seguito dell'adempimento della procedura congiunta, Borsa Italiana disporrà il delisting.Ilha avuto inizio in data 29 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 18 novembre 2025 (incluso), salvo proroghe. Il corrispettivo, pari a 16,25 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, verrà corrisposto agli aderenti all'offerta in data 25 novembre 2025 (o, in caso di riapertura dei termini, in data 9 dicembre 2025).