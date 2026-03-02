Milano 17:35
OPA Tinexta, adesioni poco mosse allo 0,03%

OPA Tinexta, adesioni poco mosse allo 0,03%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 2 marzo 2026 sono state presentate 200 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 6.569, pari allo 0,034% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il 20 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
