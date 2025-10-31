Milano 17:35
Finanza
Orange, accordo non vincolante da 4,25 miliardi di euro per il pieno controllo di MasOrange
(Teleborsa) - Orange, multinazionale francese nel settore delle telecomunicazioni, ha raggiunto un accordo non vincolante con Lorca per l’acquisizione del restante 50% delle azioni di MasOrange, la joint venture spagnola del gruppo, per un valore di 4,25 miliardi di euro in contanti.

L’operazione, una volta completata, consentirà a Orange di assumere la piena proprietà di MasOrange, rafforzando la propria presenza nel mercato spagnolo, il secondo più importante in Europa per il gruppo francese. Il progetto si inserisce nel quadro del piano strategico "Lead the Future", volto a consolidare la leadership di Orange nelle telecomunicazioni europee.

Orange prevede di siglare un accordo vincolante entro la fine del 2025, subordinatamente alla definizione dei termini definitivi. L’operazione sarà sottoposta al parere degli organi di rappresentanza dei lavoratori e dovrà ottenere l’autorizzazione delle autorità di regolamentazione competenti. Il completamento è previsto per la prima metà del 2026.

