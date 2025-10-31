Orange, accordo non vincolante da 4,25 miliardi di euro per il pieno controllo di MasOrange

Orange

(Teleborsa) -, multinazionale francese nel settore delle telecomunicazioni, ha raggiunto un accordo non vincolante conper l’acquisizione del restante 50% delle azioni di, la joint venture spagnola del gruppo, per un valore diin contanti.L’operazione, una volta completata, consentirà a Orange di assumere la piena proprietà di MasOrange, rafforzando la propria presenza nel, il secondo più importante in Europa per il gruppo francese. Il progetto si inserisce nel quadro del piano strategico "", volto a consolidare la leadership di Orange nelle telecomunicazioni europee.Orange prevede di siglare unentro la fine del 2025, subordinatamente alla definizione dei termini definitivi. L’operazione sarà sottoposta al parere degli organi di rappresentanza dei lavoratori e dovrà ottenere l’autorizzazione delle autorità di regolamentazione competenti. Ilè previsto per la prima metà del 2026.