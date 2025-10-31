Milano 14:11
43.296 +0,22%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:11
9.727 -0,33%
Francoforte 14:11
23.992 -0,53%

Piazza Affari: andamento rialzista per Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Ferrari
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del cavallino rampante di Maranello, con una variazione percentuale del 2,28%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrari, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Ferrari mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 344,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 352,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 340.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```