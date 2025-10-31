Milano 14:11
Piazza Affari: andamento sostenuto per Tamburi

Piazza Affari: andamento sostenuto per Tamburi
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, con un rialzo del 3,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tamburi rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tamburi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,973 Euro. Primo supporto visto a 8,673. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,477.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
