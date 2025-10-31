Milano
10:19
43.435
+0,54%
Nasdaq
30-ott
25.735
0,00%
Dow Jones
30-ott
47.522
-0,23%
Londra
10:19
9.723
-0,38%
Francoforte
10:19
24.045
-0,31%
Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 10.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano in forte calo
Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano in forte calo
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
31 ottobre 2025 - 10.00
Profondo rosso per il
comparto dei beni di largo consumo
, che retrocede a 116.320,5 punti, in netto calo dell'1,85%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: seduta euforica per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: rosso per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: movimento negativo per il settore beni di consumo italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Staples
-1,58%
Altre notizie
Piazza Affari: rialzo controllato per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: profondo rosso per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: risultato positivo per il settore beni di consumo italiano
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto