Milano 10:19
43.435 +0,54%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:19
9.723 -0,38%
Francoforte 10:19
24.045 -0,31%

Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano in forte calo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano in forte calo
Profondo rosso per il comparto dei beni di largo consumo, che retrocede a 116.320,5 punti, in netto calo dell'1,85%.
Condividi
```