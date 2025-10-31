Milano 10:19
43.435 +0,54%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:19
9.723 -0,38%
Francoforte 10:19
24.045 -0,31%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Il Comparto beni industriali a Milano guadagna l'1,25% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 77.413,72 punti.
Condividi
```