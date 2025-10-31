Piazza Affari: scambi al rialzo per doValue

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che avanza bene del 2,32%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di doValue
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di doValue
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,696 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,756. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,656.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)