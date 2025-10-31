Milano 14:12
Piazza Affari: scambi al rialzo per doValue

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che avanza bene del 2,32%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di doValue rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di doValue segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,696 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,756. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,656.

