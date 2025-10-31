Milano 14:12
43.299 +0,22%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:12
9.726 -0,35%
Francoforte 14:12
23.997 -0,51%

Piazza Affari: scambi in positivo per El.En

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per El.En
(Teleborsa) - Avanza il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.

La tendenza ad una settimana di El.En è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di El.En suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,32 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
