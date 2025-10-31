Piazza Affari: scambi in positivo per El.En

(Teleborsa) - Avanza il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.
La tendenza ad una settimana di El.En
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di El.En
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,32 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,18.
