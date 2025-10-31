Milano 14:12
43.299 +0,22%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:12
9.726 -0,35%
Francoforte 14:12
23.997 -0,51%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
(Teleborsa) - Composto ribasso per la maison del lusso, in flessione del 2,71% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore Ferragamo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo della casa di moda italiana confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,188 Euro con primo supporto visto a 6,878. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6,757.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```